Vila Franca de Xira distinguida com prémio europeu de cidade verde e inclusiva

Na categoria conquistada, Vila Franca de Xira superou candidaturas de cidades como Bucareste, Manchester, Marselha e Sarajevo.

O Município de Vila Franca de Xira foi distinguido com o prémio “Green and Inclusive City of the Year” na primeira edição dos InGreen City Awards, uma iniciativa europeia que reconhece boas práticas no desenvolvimento urbano sustentável, inclusivo e saudável.

O anúncio foi feito a 15 de Junho, numa cerimónia realizada em Bruxelas, integrada no The Festival of the New European Bauhaus, no European Research Council.

A distinção reconhece o trabalho desenvolvido pelo município na promoção da qualidade de vida, da sustentabilidade ambiental e da inclusão social. O júri internacional, composto por especialistas nas áreas da sustentabilidade urbana, energia, ambiente, inclusão social, arquitetura e planeamento urbano, destacou a abordagem integrada adoptada por Vila Franca de Xira.

A candidatura vencedora teve por base o projecto do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, apresentado como uma estratégia de regeneração ribeirinha com impacto municipal e regional.

Implementado por fases desde 2005, o projecto contempla intervenções ao longo da frente ribeirinha em Vila Franca de Xira, Alhandra, Alverca do Ribatejo/Sobralinho e Póvoa de Santa Iria, promovendo uma ligação entre a população e o Estuário do Tejo.

Ao longo do percurso, a intervenção atravessa zonas urbanas consolidadas, antigas áreas industriais, bairros residenciais e equipamentos públicos, transformando áreas anteriormente subaproveitadas em espaços verdes acessíveis e inclusivos, explica o município em comunicado.

Entre as soluções implementadas destacam-se medidas de adaptação às alterações climáticas, integração de soluções de base natural, promoção da mobilidade activa, acções de educação ambiental e iniciativas orientadas para a saúde pública e o bem-estar. Na categoria conquistada, Vila Franca de Xira superou candidaturas de cidades como Bucareste, Manchester, Marselha e Sarajevo. Nas restantes categorias dos InGreen City Awards foram distinguidos: Green City Award – Sant Antoni de Portmany (Ibiza, Espanha); Inclusive City Award – Bristol (Reino Unido); Health City Award – Orvieto (Itália) e Innovation for Sustainable Cities Award – RTBF (Bruxelas). Promovidos pela UniverCities, os prémios resultam do Projecto Europeu DivAirCity e visam reconhecer projectos europeus que promovam cidades mais sustentáveis, inclusivas e saudáveis.