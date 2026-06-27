Abusou de criança durante quatro anos em Vila Franca de Xira

Um homem de 24 anos é suspeito de ter abusado sexualmente de uma criança durante pelo menos quatro anos em Vila Franca de Xira, tendo sido detido esta semana pela Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado aquela força policial explica que a directoria de Lisboa e Vale do Tejo deteve o indivíduo por suspeitas da prática de um crime de abuso sexual de crianças agravado, sobre um menino, actualmente com 13 anos, filho de uma cuidadora informal. Os factos terão ocorrido entre os quatro e os oito anos do menor. Fruto das agressões, a criança evidenciou uma alteração comportamental em contexto escolar, o que deu origem a acompanhamento psicológico. “Junto da psicóloga, o menor demonstrou indicadores sugestivos de abuso sexual, situação que foi reportada pela escola, à PJ. Desenvolvida a investigação, acabaria por confirmar-se a suspeita e identificar-se o autor do crime”, explica a Judiciária. Os abusos ocorreram ao longo de quatro anos já que o suspeito tinha acesso facilitado ao menor, pelo facto da sua mãe ser cuidadora informal.

“Atento um concreto e intenso perigo de perturbação do decurso do inquérito e, nomeadamente, perigo para a conservação da prova, em estreita articulação com o Ministério Público de Vila Franca de Xira, a PJ procedeu ao cumprimento do mandado de detenção”, acrescenta. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal da comarca de Loures, para aplicação das medidas de coação.

