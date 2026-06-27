Mãos que moldam a identidade de uma região

Natural de Abrantes, Cristina Reis, 37 anos, tem na cerâmica uma ligação antiga e afectiva. O contacto com o barro começou ainda em criança, na casa dos avós, onde o avô lhe dava pequenos pedaços para moldar. O gosto cresceu com o tempo e acabou por orientar o seu percurso académico e profissional. Licenciou-se e concluiu mestrado em Conservação e Restauro, com especialização em cerâmica, área que viria a marcar de forma decisiva o seu trabalho. Depois de vários anos a participar em feiras de artesanato, Cristina Reis decidiu abrir, em 2019, um atelier próprio em Abrantes. A decisão surgiu também pela insistência dos clientes, que lhe perguntavam onde poderiam encontrar as peças durante o resto do ano. O espaço tornou-se loja, oficina de criação e montra da cidade, onde a artesã procura transformar símbolos locais em objectos com identidade. Grande parte do seu trabalho está ligado à valorização de Abrantes. As casas floridas, o castelo e outros elementos do património local têm servido de inspiração para peças que procuram contar a história da cidade através da cerâmica. Mais recentemente, Cristina Reis criou um íman dedicado à Palha de Abrantes, projecto que teve a colaboração do próprio avô e que considera uma das peças mais exigentes e especiais que já produziu.

Do Entroncamento chega a história de Carla Mesquita, 50 anos, que há cerca de uma década se dedica à produção de trabalhos manuais. O gosto por criar com as mãos acompanhou-a desde cedo e acabou por ganhar dimensão comercial por incentivo de familiares e amigos. Entre várias técnicas, é no croché que encontra a sua principal forma de expressão artística. Os amigurumis, pequenos bonecos feitos em croché, ocupam um lugar especial no trabalho de Carla Mesquita. São as peças que mais gosta de executar, mas também as que mais tempo e dedicação exigem. O cuidado colocado em cada ponto ajuda a explicar a procura que estes trabalhos têm junto do público, sobretudo em feiras e certames onde a artesã marca presença.

Apesar da satisfação que retiram do artesanato, Cristina Reis e Carla Mesquita conhecem bem as dificuldades do sector. Carla sublinha que muitas pessoas apreciam o trabalho manual, mas nem sempre valorizam o tempo, a técnica, a dedicação e os custos associados a cada peça. Ainda assim, as duas artesãs continuam a percorrer feiras da região e do país, levando consigo criações únicas, feitas sem pressa e com identidade própria.