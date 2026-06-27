Morreu o poeta Alexei Bueno

Morreu Alexei Bueno (nasceu a 26 Abril de 1962). A sua morte ocorreu esta madrugada, dia 27 de Junho, em sua casa, no Rio de Janeiro. Um câncer no fígado, que evolui rapidamente, estará na origem da sua morte, O poeta e critico é um dos mais conceituados do Brasil e da língua portuguesa. A sua Obra própria de poesia é tão grande como a de ensaio que dedicou aos grandes vultos da cultura brasileira e mundial. A sua vasta cultura fazia dele uma figura ímpar na vida cultural brasileira embora vivesse muito à margem da elite literária do país. Mesmo assim era convidado frequentemente para partilhar a sua vasta Obra, cultura e saberes. A última vez que esteve em Portugal foi a 2 de Junho deste ano, mês da sua morte, para participar como convidado no IX Encontro Internacional de Camonistas, que se realizou na Biblioteca Nacional, em Lisboa, onde apresentou uma comunicação.