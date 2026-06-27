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Sociedade | 27-06-2026 10:21

Morreu o poeta Alexei Bueno

Morreu o poeta Alexei Bueno
Alexei Bueno na Casa do Brasil, em Santarém, no dia 11 de Abril de 2024, na apresentação do livro “Estácio de Sá – O Herói Desconhecido”, da autoria de Orlando Raimundo, cuja biografia prefaciou a convite da Rosmaninho Editora
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Morreu esta madrugada na sua casa do Rio de Janeiro o poeta e ensaísta Alexei Bueno. Era uma das maiores figuras da cultura em língua portuguesa e porventura o poeta mais culto do Brasil.

Morreu Alexei Bueno (nasceu a 26 Abril de 1962). A sua morte ocorreu esta madrugada, dia 27 de Junho, em sua casa, no Rio de Janeiro. Um câncer no fígado, que evolui rapidamente, estará na origem da sua morte, O poeta e critico é um dos mais conceituados do Brasil e da língua portuguesa. A sua Obra própria de poesia é tão grande como a de ensaio que dedicou aos grandes vultos da cultura brasileira e mundial. A sua vasta cultura fazia dele uma figura ímpar na vida cultural brasileira embora vivesse muito à margem da elite literária do país. Mesmo assim era convidado frequentemente para partilhar a sua vasta Obra, cultura e saberes. A última vez que esteve em Portugal foi a 2 de Junho deste ano, mês da sua morte, para participar como convidado no IX Encontro Internacional de Camonistas, que se realizou na Biblioteca Nacional, em Lisboa, onde apresentou uma comunicação.

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