Póvoa de Santa Iria perde António Nabais, resistente antifascista e autarca histórico

António Diamantino Raimundo Nabais, antigo preso político do Estado Novo, ex-presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e figura marcante da vida cívica, cultural e política do concelho de Vila Franca de Xira, faleceu na madrugada deste sábado, 27 de Junho, aos 89 anos.

Nascido em Alpedrinha, no concelho do Fundão, em 1937, chegou à Póvoa de Santa Iria aos 15 anos de idade. Desde cedo conciliou o trabalho com os estudos nocturnos e construiu um percurso de vida marcado pela defesa da liberdade, pela participação cívica e pelo empenho nas causas da comunidade.

Durante a ditadura integrou o Movimento de Unidade Democrática Juvenil (MUD Juvenil) e o Partido Comunista Português (PCP), participando na distribuição clandestina do jornal Avante! e na organização de contactos da oposição ao regime. Foi detido pela PIDE durante o cumprimento do serviço militar na Força Aérea, tendo passado pelas prisões do Aljube e de Caxias. Durante o período de encarceramento foi sujeito a torturas, nomeadamente à privação do sono e à chamada “sessão de estátua”, uma das formas de repressão utilizadas pela polícia política.

Após a Revolução de Abril, manteve uma activa intervenção na vida pública. Nas eleições intercalares de 1981 foi eleito presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria como cabeça-de-lista da Aliança Povo Unido (APU), tendo sido reeleito nas eleições autárquicas realizadas em 12 de Dezembro de 1982.

Ao longo da vida destacou-se pela defesa do património e da identidade da Póvoa de Santa Iria, nunca desistindo de lutar pelas causas em que acreditava. Exerceu funções dirigentes na extinta Associação D. Martinho e foi membro da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, eleito pela CDU, intervindo em diversas matérias relacionadas com o desenvolvimento local e a preservação da memória colectiva.

Uma das causas que mais o mobilizou foi a defesa do Mouchão da Póvoa. Em 2007 foi o primeiro subscritor da petição apresentada à Assembleia da República que reivindicava a integração daquele território na área administrativa da freguesia da Póvoa de Santa Iria.

Nos últimos anos, apesar da idade avançada, António Nabais continuou a dar testemunho da sua experiência como resistente antifascista e preso político, participando em encontros, debates e iniciativas de evocação da memória histórica.

O teatro foi outra das suas grandes paixões. Manteve-se sempre ligado aos grupos de teatro do Grémio Dramático Povoense, colectividade que ocupou um lugar especial na sua vida e à qual permaneceu profundamente ligado.

Integrava igualmente o Grupo de Poetas da Póvoa, onde apresentou autores, participou em sessões de leitura e divulgou textos da sua autoria.

Com o seu desaparecimento, a Póvoa de Santa Iria perde uma das personalidades mais respeitadas da sua história recente. O seu percurso ficará ligado à resistência ao Estado Novo, à construção da democracia e à defesa persistente dos interesses, da identidade e do património da Póvoa de Santa Iria.

O velório realiza-se no domingo, 28 de Junho, na Casa Mortuária da Póvoa de Santa Iria. A cremação está marcada para segunda-feira, 29 de Junho, pelas 16h00, no Cemitério da Póvoa de Santa Iria, com saída da Casa Mortuária pelas 15h30.