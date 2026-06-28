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Sociedade | 28-06-2026 21:00

Autarquia rejeita críticas às condições em que vivem os animais na Quinta da Piedade

Autarquia rejeita críticas às condições em que vivem os animais na Quinta da Piedade
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Após vários meses encerrada, a Quinta Municipal da Piedade reabriu ao público no início de Junho. O município de Vila Franca de Xira assegura que os animais ali existentes são acompanhados e que as instalações foram recuperadas.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira garante que o espaço dos animais da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, oferece todas as condições de bem-estar aos animais. Alguns visitantes da quintinha têm interpelado a autarquia, através de e-mails e de publicações nas redes sociais, alertando para as condições em que vivem as ovelhas, cabras, porcos, galinhas, patos, entre outros bichos.
O espaço reabriu ao público no dia 6 de Junho, depois de vários meses encerrado devido aos danos provocados pelo mau tempo e às medidas nacionais de prevenção da gripe aviária, explica a câmara. Em resposta a questões colocadas por O MIRANTE, o município diz que os serviços realizaram diversas intervenções de limpeza, manutenção e recuperação das infraestruturas afectadas, encontrando-se actualmente a quinta plenamente aberta ao público.
A autarquia rejeita qualquer relação entre o encerramento e alegadas queixas sobre as condições dos animais, sublinhando que o bem-estar dos mesmos tem sido assegurado, conforme verificaram as entidades competentes. Quanto às críticas de alguns frequentadores sobre o estado de conservação dos espaços, o município refere que a limpeza e manutenção do lago onde se encontram os patos já foram concluídas, no âmbito da intervenção global realizada na quinta, tratando-se de uma acção efectuada regularmente.
A manutenção das árvores situadas junto à entrada e ao lago também já foi realizada, acrescenta a câmara, enquadrada numa programação mais abrangente de trabalhos de gestão e conservação do arvoredo municipal. Sobre o investimento destinado à Quinta Municipal da Piedade, o município não avançou um valor específico para 2026, mas recorda que, em 2025, o investimento global no espaço, entre despesas correntes e de investimento, rondou um milhão de euros.

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