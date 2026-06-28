Autismo: o peso da doença e a importância do diagnóstico

Não há aqui uma consulta igual às outras. Há brinquedos no chão, olhares que se procuram, silêncios que dizem muito, pequenos gestos que podem abrir caminho a um diagnóstico ou afastar suspeitas que pesam sobre uma família. Estamos na Unidade Hospitalar de Tomar, onde a Consulta de Pediatria – Desenvolvimento/Espectro do Autismo funciona como uma espécie de posto avançado contra o atraso no diagnóstico, a dúvida e a solidão de muitos pais que chegam sem saber se aquilo que sentem é exagero, medo ou sinal de alerta.

A conversa com O MIRANTE decorre a propósito do Dia do Orgulho Autista, assinalado a 18 de Junho, uma data que convida a olhar para o autismo não apenas pela lente clínica, mas também pela dignidade, pela identidade, pelo respeito e pela inclusão. Num tempo em que se fala mais de neurodiversidade, a equipa de Tomar lembra que falar de autismo é falar de crianças, jovens, famílias, escolas, recursos públicos e de uma sociedade que ainda tem dificuldade em esperar, compreender e adaptar-se.

A equipa é multidisciplinar e trabalha em simultâneo. A pediatra Otília Branco, coordenadora da consulta, junta-se à psicóloga Adriana Gonçalves, à terapeuta da fala Catarina Ferreira, à terapeuta ocupacional Nélia Mendes e à enfermeira Conceição Oliveira. O objectivo é simples de dizer e difícil de executar: olhar para cada criança como um todo, sem reduzir o seu desenvolvimento a um sintoma isolado, a um comportamento, a uma palavra que tarda ou a um prato recusado. “Não é só por um menino ser selectivo na alimentação que vamos dar o diagnóstico”, alerta a terapeuta Nélia Mendes, sublinhando que o autismo exige uma avaliação global, persistente e articulada.

No dia da conversa, a equipa tinha observado um menino com pouco mais de três anos, encaminhado depois de episódios de convulsões e de uma avaliação pedida pelo Hospital Dona Estefânia. A questão era perceber se havia impacto no desenvolvimento e se poderia existir suspeita de perturbação do espectro do autismo. A avaliação acabou por afastar esse diagnóstico, mas confirmou a importância de observar várias áreas: linguagem expressiva e compreensiva, motricidade, competências cognitivas, manipulação, relação e brincar.

É esse o valor desta consulta: não se limita a pôr ou a retirar um rótulo. Procura perceber a criança, o seu ritmo, as suas dificuldades e as suas potencialidades. Muitas vezes, explica a equipa, a avaliação começa no chamado “tempo do chão”, uma forma de ir ao encontro da criança, das suas preferências e motivações, deixando que o brincar mostre aquilo que uma entrevista formal nunca conseguiria revelar. “É uma consulta diferente. Não há aqui esta formalidade”, dizem as profissionais, explicando que a observação é adaptada à criança e ao brincar, porque é aí que muitas competências se revelam.

O autismo, lembram as profissionais, não se diagnostica por um sinal isolado. Não é apenas uma criança que não fala, que não olha, que não come determinado alimento ou que se irrita com ruídos. É um conjunto de características persistentes nas áreas da comunicação, relação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Não responder ao nome, evitar o contacto ocular, não procurar a voz dos pais, não partilhar atenção, não brincar de forma simbólica ou funcional, fixar-se em movimentos circulares, repetir frases fora de contexto, resistir intensamente a mudanças de rotina ou reagir de forma extrema a sons, luzes, texturas e alimentos são sinais que, não isolados, justificam avaliação.

A terapeuta ocupacional Nélia Mendes chama a atenção para uma dimensão muitas vezes incompreendida: o processamento sensorial. Há crianças para quem uma luz forte, um som alto, uma textura nas mãos ou uma consistência alimentar podem ser vividos como uma espécie de agressão. “Para eles é um desconforto. Podemos associar a uma situação de dor”, explica.

Importância do diagnóstico precoce

A consulta, explica a pediatra Otília Branco, nasceu também de uma inquietação: garantir que uma criança do Médio Tejo tenha acesso a uma orientação semelhante à que poderia encontrar nos grandes centros. Antes, havia desigualdades dentro da própria região e crianças que esperavam demasiado tempo por avaliação. Ao reunir várias especialidades no mesmo momento, a ULS do Médio Tejo tenta encurtar caminhos e construir uma resposta mais rápida.

Uma consulta pode durar duas horas ou mais. Nesse tempo, uma profissional interage com a criança, outra observa, outra escuta a família, outra regista comportamentos que poderiam passar despercebidos. Mas a consulta não acaba na sala. A articulação com a família, as equipas locais de intervenção precoce, educadoras, escolas e comunidade é vista como essencial. Muitas vezes são as mães as primeiras a perceber que algo não está bem. Algumas chegam depois de terem sido desvalorizadas por familiares ou conhecidos e percebem que: “afinal, tinha razão”. A mensagem das profissionais é clara: na dúvida, deve pedir-se ajuda.

O peso maior continua, quase sempre, sobre as famílias. As terapias, consultas e deslocações obrigam muitos pais, sobretudo mães cuidadoras, a reorganizar a vida profissional e pessoal. Há crianças que precisam de terapia da fala, terapia ocupacional, psicologia, intervenção precoce, natação, hipoterapia ou outras respostas. O autismo, quando existe, raramente afecta apenas a criança. Muda rotinas, horários, relações familiares, vida social e capacidade de trabalho.

E há também o peso do olhar dos outros. Muitos pais evitam restaurantes, supermercados ou espaços públicos com receio de que uma crise sensorial seja confundida com má educação. Otília Branco não ilude a realidade: “A sociedade não está mais educada”. E acrescenta que “as pessoas criticam só porque não conhecem”. O que falta, defende, é empatia, informação e capacidade de adaptação. Porque, sublinha, um choro intenso, um grito que incomoda o outro pode ser uma criança a tentar sobreviver a um mundo que lhe chega demasiado alto, intenso e imprevisível.

A terapeuta Nélia vinca a importância dos conceitos de espaços “autism friendly”, com menos ruído, menos luz e menos estímulos que começam a surgir em Portugal. Mas, nota, o caminho é longo. Para a equipa, há situações tão simples como uma fila de supermercado que podem tornar-se insuportáveis para uma criança com dificuldades de regulação. “Um miúdo que não pode ficar em casa sozinho também não deve esperar na fila do supermercado”, exemplifica, defendendo que a prioridade e a adaptação não são privilégios, mas condições de dignidade.