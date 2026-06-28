Bombeiros Voluntários do Couço já são uma realidade

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Couço foi legalmente constituída, no dia 17 de Junho, com a assinatura da escritura pública, dando corpo a um projecto há muito reclamado por moradores da freguesia, que defendem uma resposta de proximidade na protecção e socorro à população. Paulo Rosado, natural do Couço e actualmente a residir no Fundão, deu voz a esse movimento e classifica o momento como “um dia histórico” para a localidade do concelho de Coruche. Os Bombeiros Voluntários do Couço são “a partir de hoje, uma realidade”, sublinhando que este é apenas “o primeiro passo” de um processo que dependerá do envolvimento da comunidade.

A associação diz precisar de sócios e apela à população do Couço, aos emigrantes, aos amigos da terra e a todos os que acreditam no projecto para que se juntem à nova instituição, considerando que cada associado representará um apoio essencial para construir uma entidade “forte, sustentável e capaz de crescer”. As quotas serão canalizadas para a aquisição de equipamentos, formação, instalações e meios necessários ao futuro funcionamento dos Bombeiros Voluntários do Couço.

O apelo estende-se também a voluntários, homens e mulheres com “espírito de missão”, disponibilidade e vontade de servir a comunidade, dispostos a receber formação e a integrar uma equipa orientada para salvar vidas, proteger bens e apoiar quem mais necessita.

Freguesia é a sétima maior do país

A criação da associação surge depois de um grupo de cidadãos do Couço ter manifestado preocupação com as condições de socorro na freguesia, uma das mais afastadas da sede do concelho de Coruche. Em Maio, Paulo Rosado disse a O MIRANTE que defendia a necessidade de criar uma secção de bombeiros municipais ou, num cenário mais ambicioso, os Bombeiros Voluntários do Couço. Na altura, foi recordado que a freguesia do Couço é a sétima maior do país em área territorial, tem cerca de 2.500 habitantes, fica a aproximadamente 25 quilómetros de Coruche e está sem uma secção de bombeiros há cerca de 15 anos.

“Hoje celebramos o nascimento desta associação. Amanhã começaremos o trabalho de a fazer crescer”, refere a a associação, que apresenta os Bombeiros Voluntários do Couço como “uma nova realidade”, “uma nova esperança” e “um compromisso” com a terra e com a sua gente.

O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, já tinha manifestado disponibilidade para apoiar o processo, admitindo que o município poderia ser parceiro na constituição da associação e na procura de instalações adequadas, caso os cidadãos avançassem para essa solução.