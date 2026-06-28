Canábis e haxixe continuam a ser as drogas mais traficadas nas escolas de VFX

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem apertado o cerco às situações de tráfico de droga nas imediações de várias escolas do concelho de Vila Franca de Xira e promete apertar o cerco a esta criminalidade já a partir do próximo ano lectivo.

Através de uma estratégia que combina policiamento de proximidade, reforço das equipas Escola Segura, investigação criminal e colaboração da comunidade escolar, Bruno Pereira, comandante da PSP de Vila Franca de Xira, explica a O MIRANTE que os estabelecimentos de ensino - sobretudo do 3.º ciclo e secundário - podem tornar-se espaços de oportunidade para quem procura desenvolver actividades ilícitas, numa fase da vida em que muitos jovens começam a ter contacto com substâncias como a droga ou álcool.

“O terceiro ciclo e o secundário são fases muito delicadas que precisam de uma resposta forte, por isso as equipas da Escola Segura que já eram bastante robustas, decidi mantê-las exactamente porque considero fundamental ter esta capacidade de acção”, afirmou o comandante.

Segundo o responsável, a intervenção destas equipas não se limita à vigilância policial. O trabalho desenvolvido junto das escolas inclui uma dimensão pedagógica, mas também capacidade de actuação sancionatória quando necessário. Ainda assim, admite que a presença policial permanente não é possível em cada escola. “É verdade que não conseguimos ser omnipresentes”, reconheceu. Para responder a essa limitação, a PSP acrescentou uma segunda frente de actuação: a investigação criminal dirigida à identificação de locais de venda de droga nas proximidades dos estabelecimentos de ensino.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE