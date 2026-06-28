Golegã tem dificuldades na pressão da água e anuncia medidas correctivas

Várias queixas relacionadas com a reduzida pressão da água na rede de abastecimento público em algumas zonas do concelho da Golegã voltaram a ser abordadas na reunião do executivo camarário. De acordo com a vereadora Ana Caixinha, vários residentes têm relatado dificuldades no abastecimento, especialmente ao final da tarde e início da noite, períodos em que o consumo aumenta significativamente devido às temperaturas elevadas.

A vereadora da oposição pediu à câmara que seja feito alguma coisa a este respeito, visto que é um assunto recorrente. Em resposta, o presidente da câmara, António Camilo, reconheceu a existência do problema e explicou que os serviços municipais estão a realizar testes para avaliar possíveis soluções.

Entre as medidas já implementadas encontra-se o reajuste dos horários de rega dos espaços verdes municipais, procurando reduzir o impacto na rede de abastecimento durante os períodos de maior consumo. António Camilo sublinhou ainda que o aumento das temperaturas e do consumo de água tem exercido uma pressão adicional sobre o sistema, garantindo que o assunto está a ser acompanhado pelos serviços técnicos.