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Sociedade | 28-06-2026 10:00

Golegã tem dificuldades na pressão da água e anuncia medidas correctivas

Golegã tem dificuldades na pressão da água e anuncia medidas correctivas
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Queixas de moradores levam Câmara da Golegã a analisar o funcionamento da rede de abastecimento.

Várias queixas relacionadas com a reduzida pressão da água na rede de abastecimento público em algumas zonas do concelho da Golegã voltaram a ser abordadas na reunião do executivo camarário. De acordo com a vereadora Ana Caixinha, vários residentes têm relatado dificuldades no abastecimento, especialmente ao final da tarde e início da noite, períodos em que o consumo aumenta significativamente devido às temperaturas elevadas.
A vereadora da oposição pediu à câmara que seja feito alguma coisa a este respeito, visto que é um assunto recorrente. Em resposta, o presidente da câmara, António Camilo, reconheceu a existência do problema e explicou que os serviços municipais estão a realizar testes para avaliar possíveis soluções.
Entre as medidas já implementadas encontra-se o reajuste dos horários de rega dos espaços verdes municipais, procurando reduzir o impacto na rede de abastecimento durante os períodos de maior consumo. António Camilo sublinhou ainda que o aumento das temperaturas e do consumo de água tem exercido uma pressão adicional sobre o sistema, garantindo que o assunto está a ser acompanhado pelos serviços técnicos.

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