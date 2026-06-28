Nova vida para mega-urbanização na Castanheira mas ainda à espera de aprovação municipal

Promotor quer desatar um nó existente há mais de uma década com a antiga urbanização da quinta da Cevadeira - onde ainda existe uma escola por legalizar - mas lamenta o arrastar de um processo que prevê a construção de 600 apartamentos.

Três pedidos de alterações quase sucessivos desde o final do ano passado e pedidos repetidos de documentação por parte do departamento de urbanismo da Câmara de Vila Franca de Xira estão a atrasar a aprovação da antiga urbanização da Quinta da Cevadeira, na Castanheira do Ribatejo, cujo futuro determinará a muito esperada ligação rodoviária à vizinha Quinta dos Anjos, onde os carros de bombeiros não conseguem entrar.

O espaço da urbanização da Cevadeira está expectante há mais de uma década e inclui o local onde foi construída, de forma ilegal em 2005, a Escola Básica da Quinta da Cevadeira, tendo até sido desviado um ribeiro para o estabelecimento de ensino ser construído. Agora, o espaço da antiga urbanização foi adquirido por 3 milhões de euros por um fundo de investimentos e o responsável, Nuno Gameiro, foi à última reunião de câmara pedir ao município que dê celeridade ao processo.

“A urbanização está para ser aprovada há sete meses. Estamos a fazer alterações e a responder a consecutivos pedidos da câmara para que possam finalizar este processo e vir a reunião para ser aprovado”, afirmou. Em causa estão três pedidos de alterações a uma urbanização onde está prevista a construção de 600 fogos e a construção da estrada de acesso à vizinha Quinta dos Anjos.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE