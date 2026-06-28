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Sociedade | 28-06-2026 10:00

Piercings conquistam espaço e ajudam a quebrar preconceitos

Piercings conquistam espaço e ajudam a quebrar preconceitos
Dia Internacional do Piercing Corporal assinala-se a 28 de Junho e O MIRANTE esteve à conversa com Fábio Ramalheira sobre evolução desta arte e a crescente aceitação dos piercings na sociedade.
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Dia Internacional do Piercing Corporal assinala-se a 28 de Junho e O MIRANTE esteve à conversa com Fábio Ramalheira sobre evolução desta arte e a crescente aceitação dos piercings na sociedade.

O piercing já não é visto apenas como um símbolo de rebeldia e é hoje uma forma de expressão pessoal cada vez mais comum entre diferentes gerações. No Dia Internacional do Piercing Corporal, que se assinala a 28 de Junho, profissionais da área destacam a crescente aceitação social desta prática.
Fábio Ramalheira é tatuador e body piercer há nove anos e considera que a existência de uma data dedicada ao piercing representa um reconhecimento importante para o sector. O profissional destaca que os preconceitos têm vindo a diminuir e que os piercings já são encarados com naturalidade em muitos contextos sociais e profissionais.

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