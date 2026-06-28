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Sociedade | 28-06-2026

GNR procura cinco suspeitos de agressões a dois homens em Benavente

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As vítimas receberam cuidados médicos no Hospital Vila Franca de Xira, depois de uma ocorrência registada na madrugada de sábado, 27 de Junho, na zona do Largo de Santo André, em Benavente.

A GNR está a investigar uma agressão a dois homens ocorrida ao início da manhã de sábado, 27 de Junho, em Benavente, num fim-de-semana marcado pela Festa da Amizade - Sardinha Assada.
A ocorrência teve lugar na zona do Largo de Santo André, à entrada de um prédio, nas imediações de uma loja de artigos chineses instalada no local onde funcionou anteriormente um supermercado, perto do núcleo museológico de Benavente.
Num vídeo que circula nas redes sociais é possível ver um grupo de cinco pessoas a agredir duas outras junto à entrada do edifício. As imagens mostram ainda o que parece ser um bastão ou um utensílio semelhante a ser utilizado contra as vítimas.
Os cinco suspeitos abandonaram o local numa viatura Fiat Punto, de cor cinza-claro, que se encontrava parada na Estrada Nacional 118. As autoridades estão agora a desenvolver diligências para identificar os autores das agressões.

Imagens em vídeo de Jorge Legrant

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