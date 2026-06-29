Álcool ao volante leva 18 condutores à detenção no distrito de Santarém

A Guarda Nacional Republicana deteve 43 pessoas, durante a última semana, no distrito de Santarém, no âmbito de um conjunto de operações de prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária e controlo de matérias contraordenacionais. Entre as detenções confirmadas pelo Comando Territorial de Santarém da GNR, sobressai o número de condutores apanhados sob o efeito do álcool. No total, 18 pessoas foram detidas por condução em estado de embriaguez, um indicador que volta a colocar o álcool ao volante no centro das preocupações das forças de segurança.

Foram ainda detidas oito pessoas por condução sem habilitação legal, três por resistência e coação sobre funcionário e outras três por ofensa à integridade física voluntária simples. No capítulo da fiscalização rodoviária, a GNR detectou 516 infracções nas estradas do distrito. Entre as situações mais frequentes contam-se 70 autos por falta de inspecção periódica obrigatória, 31 por falta de iluminação e sinalização, 29 por excesso de peso, 26 por falta de seguro de responsabilidade civil e 24 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

A operação enquadra-se na actividade regular da GNR de Santarém, que mantém acções de fiscalização e patrulhamento em todo o distrito, com especial incidência na segurança rodoviária, prevenção da criminalidade e resposta a situações de desordem pública.