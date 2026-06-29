Associação de Agricultores de Coruche assinala 50 anos com seminário sobre o futuro do sector

A Associação de Agricultores de Coruche e Vale do Sorraia assinala, na terça-feira, 30 de Junho, o seu 50.º aniversário com um seminário comemorativo na Estação Experimental António Teixeira, em Coruche.

O programa tem início às 10h00, com a recepção aos convidados e um “welcome coffee”, seguindo-se, às 10h30, a sessão de abertura, com intervenções de Pedro Barata Batista, presidente da Associação de Agricultores de Coruche e Vale do Sorraia, e de Nuno Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Coruche.

Meio século depois da fundação da associação, em 1976, o encontro propõe uma reflexão sobre o percurso feito e os caminhos que se abrem à agricultura no Vale do Sorraia. A partir das 11h00, o painel “50 anos: Evolução e Futuro” inclui uma intervenção do Departamento Técnico da associação sobre a evolução da agricultura no território, seguindo-se a comunicação “Drivers de Futuro”, pelo professor José Rafael Marques da Silva, da Universidade de Évora.

A ligação entre a produção agrícola e a transformação industrial será debatida a partir das 11h30, no painel “A Importância de uma Agro-Indústria de Proximidade”, que contará com intervenções de João Potier, das Arrozeiras Mundiarroz, José Fraga, do Grupo Jerónimo Martins/Best Farmer, Frederico Rodrigues, da DACSA Atlantic, e Miguel Batista, do Sugal Group. A moderação estará a cargo da direcção da Associação de Agricultores de Coruche e Vale do Sorraia.

O encerramento do seminário está marcado para as 12h30 e será feito por Álvaro Mendonça e Moura, presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal. O programa termina com um almoço-convívio.

A Associação de Agricultores de Coruche e Vale do Sorraia assinala assim os seus 50 anos de actividade, sob o lema “ASSOCOR · 50 anos ao serviço dos agricultores · 1976-2026”.