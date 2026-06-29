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Sociedade | 29-06-2026 15:00

Bombeiros de Vila Franca de Xira organizam arraiais de verão

arraial sardinhada santos populares ilustrativ
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Iniciativa visa promover a união da comunidade e ao mesmo tempo angariar receitas para a corporação.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira vão promover nas próximas semanas os seus Grandes Arraiais, uma iniciativa de verão que promete juntar música, convívio e gastronomia em várias noites festivas. O evento realiza-se nas instalações da corporação e contará com animação musical ao vivo, sempre a partir das 20 horas. O programa arranca no dia 11 de Julho, com a actuação do Duo Paulo Pereira e Ricky. Segue-se a segunda noite no dia 1 de Agosto, animada por Luís Rosa e termina no dia 5 de Setembro, com um espectáculo de João Eira.
Além da música, os visitantes poderão contar com muitos comes e bebes, num ambiente tradicional de arraial. A organização informa ainda que a participação será feita através de entrada solidária, apelando à presença e ao contributo da comunidade. Com o lema “Apareça e ajude-nos!”, os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira convidam toda a população a marcar presença e apoiar a instituição.

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