Bombeiros de Vila Franca de Xira organizam arraiais de verão

Os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira vão promover nas próximas semanas os seus Grandes Arraiais, uma iniciativa de verão que promete juntar música, convívio e gastronomia em várias noites festivas. O evento realiza-se nas instalações da corporação e contará com animação musical ao vivo, sempre a partir das 20 horas. O programa arranca no dia 11 de Julho, com a actuação do Duo Paulo Pereira e Ricky. Segue-se a segunda noite no dia 1 de Agosto, animada por Luís Rosa e termina no dia 5 de Setembro, com um espectáculo de João Eira.

Além da música, os visitantes poderão contar com muitos comes e bebes, num ambiente tradicional de arraial. A organização informa ainda que a participação será feita através de entrada solidária, apelando à presença e ao contributo da comunidade. Com o lema “Apareça e ajude-nos!”, os Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira convidam toda a população a marcar presença e apoiar a instituição.