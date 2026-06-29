Sociedade | 29-06-2026 12:00
Câmara de Abrantes cede exploração da Cafetaria da Estação de Canoagem de Alvega
Câmara de Abrantes cede exploração da Cafetaria da Estação de Canoagem de Alvega a Anabela Gaspar. Foto DR
Exploração do espaço foi adjudicada após concurso público.
A Câmara Municipal de Abrantes adjudicou a exploração da cafetaria/bar da Estação de Canoagem de Alvega a Anabela Gaspar, após apresentação de proposta considerada mais vantajosa no âmbito do procedimento concursal aprovado em reunião do executivo realizada no dia 23 de Junho.
A autarquia considera que a concessão do espaço garante o apoio aos utilizadores da estação e contribui para a dinamização das actividades de lazer e desporto náutico na zona ribeirinha de Alvega, integrada na estratégia de valorização das margens do rio Tejo.
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