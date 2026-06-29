Crianças de Aveiras de Cima levam à câmara queixas sobre escola e reivindicam cinema

Um grupo de alunos da turma A, do 3º. ano da Escola Básica de Aveiras de Cima, do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, foi à reunião pública do executivo da Câmara de Azambuja reivindicar melhores condições para o seu estabelecimento de ensino. No âmbito do projecto “As Viagens do Zambujinho”, que pretende aproximar os alunos da realidade do concelho, os alunos Miguel Loureiro, Matilde Damas e Maria Clara Fernandes começaram por falar do calor nas salas de aula, lembrando que, nos dias de temperaturas mais elevadas, a sala onde estavam dispunha apenas de uma ventoinha, insuficiente para garantir conforto. Questionaram, por isso, sobre quando será instalado o ar condicionado previsto para aquela escola.

As crianças alertaram ainda para o estado irregular do pavimento exterior da escola, que, segundo disseram, já provocou várias quedas e acidentes, perguntando se a câmara poderá avançar em breve com a reparação. Outra preocupação prende-se com a areia existente no espaço exterior, que os alunos pedem para ser retirada, por estar suja devido à passagem de animais e por ser utilizada nas brincadeiras pelos mais pequenos.

A intervenção dos alunos não ficou limitada ao recinto escolar. Sobre a vila de Aveiras de Cima, perguntaram quando será recuperado o antigo cinema, lamentando que, para verem um filme, tenham actualmente de se deslocar ao Cartaxo, a Santarém ou a Lisboa. “Seria muito bom irmos ao cinema em Aveiras de Cima”, defenderam. No final, pediram autorização para entregar ao presidente da câmara uma planta da escola que gostariam que existisse em Aveiras de Cima, sublinhando que as crianças da vila merecem melhores condições.

Em resposta, o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), disse que a Escola Básica de Aveiras de Cima foi objecto de uma candidatura ao Portugal 2030 e que a obra já foi adjudicada, num investimento de cerca de 900 mil euros. Segundo o autarca, a intervenção contempla a instalação de ar condicionado, a requalificação das casas-de-banho, a substituição da caldeira e arranjos no espaço exterior.

O autarca admitiu que a retirada da areia tem sido uma reivindicação também noutras escolas e parques infantis do concelho e garantiu que os arranjos exteriores estão previstos para breve. Sobre a falta de assistentes operacionais, Silvino Lúcio referiu que o município cumpre o rácio imposto pelo Ministério da Educação, mas reconheceu que as baixas médicas e os problemas de saúde das trabalhadoras criam dificuldades no apoio diário às crianças.

Quanto à recuperação do cinema de Aveiras de Cima, o presidente afirmou que o município está à espera de financiamento para poder avançar, garantindo que se trata de uma situação que o executivo quer “resolver o quanto antes”.