Detido por agredir mulher na via pública no Cartaxo

A PSP do Cartaxo deteve, no dia 25 de Junho, um homem de 49 anos pelo crime de violência doméstica. Segundo informação da PSP, na madrugada de 18 de Junho os agentes de serviço na Esquadra do Cartaxo foram accionados para uma situação de agressão perpetrada por um homem a uma mulher na via pública. Quando a PSP chegou ao local, o agressor e a vítima já não se encontravam no local nem nas redondezas. Contudo, quem comunicou o caso filmou as agressões e mostrou-as aos polícias que se deslocaram ao local.

Após várias diligências de investigação foi possível chegar à identificação dos intervenientes e enquadrar o ilícito num crime de violência doméstica. A PSP diligenciou junto do Ministério Público pela emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito, no sentido de o suspeito ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coacção. Após a detenção e de ser presente a tribunal, o suspeito viu ser-lhe aplicada a medida de coacção de proibição de contacto e afastamento da vítima.