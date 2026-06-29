Filho fingiu ter sido raptado para extorquir dinheiro ao pai em Vila Franca de Xira

A PSP deteve dois homens em flagrante delito, em Vila Franca de Xira, suspeitos da prática, em co-autoria, de pelo menos um crime de burla qualificada e de violência doméstica.

O caso ocorreu no dia 24 de Junho, quando um idoso alertou a polícia para o facto de estar a receber telefonemas de desconhecidos que ameaçavam raptar o seu filho e exigiam dinheiro para a sua libertação.

De acordo com a PSP, o teor das conversas e as diligências de investigação efectuadas permitiram localizar o suspeito juntamente com o filho do idoso. As autoridades apuraram que se tratava de um esquema alegadamente engendrado pelo próprio filho e por outro homem, que criaram um cenário fictício de rapto e perigo de vida com o objectivo de levar o pai a entregar dinheiro para o pagamento de uma dívida.

Os dois suspeitos, que possuem já um vasto historial de crimes contra a propriedade, foram presentes ao DIAP da Comarca de Lisboa Norte para primeiro interrogatório judicial. Ambos ficaram sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva.

“Com esta detenção, a PSP não tem dúvidas de que conseguiu dar resposta a um cenário que expunha uma vítima vulnerável a uma situação de pressão e coacção psicológica, que poderia ter causado um alarmismo mais grave caso não tivesse sido debelado”, refere a força policial em comunicado.