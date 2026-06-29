Golegã prepara campanha de sensibilização sobre uso de trotinetas eléctricas

A segurança rodoviária e a utilização de trotinetas eléctricas por menores estiveram em destaque na reunião do executivo municipal da Golegã, após o acidente recente que gerou preocupação junto da comunidade. A vereadora Ana Caixinha defende a realização de acções de sensibilização dirigidas às famílias e aos jovens, como acontece noutros municípios, alertando para que haja uma maior informação relativa às regras do Código da Estrada e às normas de segurança aplicáveis a este tipo de veículos.

O presidente da autarquia, António Camilo, revelou que esteve em contacto com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, e com o secretário de Estado da Administração Local, Silvério Regalado, tendo-lhe sido dito que o Governo está a ultimar alterações legislativas que poderão introduzir o uso obrigatório de capacete e de equipamentos reflectores durante a noite.

António Camilo concordou com a sugestão da vereadora, informando que pretende avançar com uma campanha informativa através das redes sociais e distribuição de folhetos informativos, procurando chegar sobretudo aos pais dos utilizadores mais jovens.

