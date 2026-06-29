Lisboa e Vale do Tejo quer municípios a promover uso da bicicleta

Vila Franca de Xira integra o conjunto dos 52 municípios da região de Lisboa e Vale do Tejo desafiados a reforçar o uso da bicicleta até 2030, no âmbito de uma iniciativa internacional ligada às cimeiras do clima. Segundo foi divulgado esta quinta-feira, 25 de Junho, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo lançou o apelo aos municípios para adoptarem as 10 medidas propostas pela COP Bike Ride, um movimento internacional que promove a mobilidade sustentável através da bicicleta.

A iniciativa está integrada na COP31 Bike Ride, uma estafeta internacional que combina percursos de bicicleta e vela para ligar simbolicamente Belém, no Brasil — cidade anfitriã da COP30 — a Antália, na Turquia, onde decorrerá a 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, entre 9 e 20 de Novembro. De acordo com a Ecomood Portugal, entidade responsável pela coordenação nacional do projecto, o documento que reúne as 10 medidas partiu do Brasil num veleiro, fez escala na Horta, nos Açores, e chegará no domingo ao Porto de Recreio de Oeiras. Aí será entregue à ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, e ao presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, seguindo depois viagem com ciclistas rumo a Antália.

Entre as propostas apresentadas estão a criação de redes estruturantes de ciclovias em cada cidade até 2030, com especial atenção às ligações intermunicipais e à articulação com outros meios de transporte. As medidas incluem ainda a redução do tráfego automóvel através da limitação da velocidade e do volume de circulação, a definição de planos locais para a mobilidade ciclável, o aumento de zonas exclusivas para bicicletas e peões junto de escolas, transportes públicos, comércio de proximidade e espaços verdes.

Outro dos objectivos passa por incentivar e capacitar crianças até aos 12 anos e mulheres para uma utilização mais abrangente e regular da bicicleta. A COP Bike Ride é um movimento global de cidadãos que pretende promover o ciclismo como forma de reduzir emissões de dióxido de carbono e contribuir para cidades mais sustentáveis. Em Portugal, a iniciativa conta com o envolvimento do Pacto Climático, vários municípios e outras entidades parceiras. Segundo a organização, a edição COP Bike Ride 31 reúne mais de 10 mil participantes de mais de 20 países.