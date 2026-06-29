Mais de 300 assinaturas contestam intenção de encerrar jardim de infância da Calhandriz

O Jardim de Infância da Calhandriz (JIC), situado na União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, no concelho de Vila Franca de Xira, está em risco de encerrar no próximo ano lectivo e a comunidade educativa contesta a ideia e critica a intenção da câmara municipal. Na última semana foi lançada uma petição pública contra o encerramento que, à data de fecho desta edição, já somava mais de 300 assinaturas.

Segundo vários pais, ouvidos por O MIRANTE, a comunidade educativa do JIC foi chamada nas últimas semanas a uma reunião com os responsáveis pelo pelouro da educação da Câmara de Vila Franca de Xira, onde lhes terá sido transmitido que devido ao reduzido número de crianças estaria a ser equacionado o encerramento da escola e a transferência das cerca de 25 crianças - incluindo seis da Calhandriz - para uma outra sala na Chasa, em Alverca. Uma intenção de encerramento que, de resto, não é nova, já tendo acontecido noutros anos.

“Nas reuniões realizadas com o Departamento de Educação, foi-nos comunicado que a intenção da câmara passa pelo encerramento do JIC. Foi-nos dito que o jardim de infância não poderia manter-se aberto apenas para servir seis crianças residentes na Calhandriz”, critica a associação de pais. Segundo a associação, no final da reunião e após quase 4 horas de discussão sobre o problema, a câmara tomou a decisão de que o JIC só se manteria aberto se houvesse no mínimo 20 inscrições. “O que estamos a aguardar é a organização de turmas feito pelo Agrupamento de Escolas Pedro Jacques Magalhães”, informa a associação, que pede maior transparência e rigor ao município sobre o assunto.

O MIRANTE questionou o município sobre este assunto mas não recebeu resposta até ao fecho desta edição. No entanto, na última reunião de câmara o assunto foi também abordado pelos vereadores da coligação Nova Geração (PSD/IL), com a vice-presidente do município, Marina Tiago (PS), a recusar usar o termo encerramento para descrever o que está previsto para o JIC. “Fizemos um conjunto de reuniões com os parceiros envolvidos no processo, considerando um conjunto de factores que viabilizam o funcionamento da escola, incluindo as respostas que esta escola tem de dar às famílias. Não há nenhum processo fechado”, informou.

Já a associação de pais garante que irá continuar a defender a manutenção do Jardim de Infância da Calhandriz em funcionamento e a exigir que qualquer decisão seja devidamente fundamentada, discutida com a comunidade e tomada tendo em conta o superior interesse das crianças e o desenvolvimento da freguesia.