Morreu Maria Elisa Figueiredo: a mulher que abriu caminho quando mandavam as mulheres ficar em casa

Morreu na madrugada de 29 de Junho Maria Elisa Figueiredo Duarte, mulher de fibra, de fé e de uma liberdade que nunca precisou de levantar a voz para se afirmar. Tinha 94 anos e uma vida que atravessou quase um século de mudanças, preconceitos, perdas e conquistas. Em Santarém, onde viveu grande parte da sua vida, deixa a marca de quem serviu, trabalhou e resistiu a um tempo em que às mulheres se pedia sobretudo recato, obediência e silêncio.

Nascida a 9 de Fevereiro de 1932, na Quinta da Marquesa, em Vila Franca de Xira, Maria Elisa chegou a Santarém ainda jovem, depois de uma infância marcada pela morte precoce do pai e pela coragem da mãe, professora, que a criou e lhe abriu horizontes num país onde o destino feminino parecia quase sempre traçado à nascença. Aos 17 anos entrou nos serviços da Intendência Geral dos Abastecimentos, em Santarém, em 1949, passando a trabalhar entre homens, num ambiente em que a simples presença de uma rapariga numa repartição pública era motivo de espanto. A própria recordou, em entrevista a O MIRANTE, que a mãe a esperava todos os dias à saída do trabalho, receosa do peso que a cidade conservadora colocava sobre uma jovem mulher que ousava trabalhar fora de casa.

Durante 36 anos foi funcionária pública. Nunca sentiu que o trabalho lhe roubasse a condição de mulher, mãe ou esposa; pelo contrário, dizia que trabalhar ajudava a “estar a par da vida”. Casou com Bernardo Figueiredo, jornalista que foi director do Correio do Ribatejo e teve uma longa carreira na imprensa regional e nacional. Com ele teve três filhos. A doença também lhe bateu à porta. Aos 44 anos enfrentou um cancro do colo do útero, numa altura em que o diagnóstico era recebido quase como sentença. Da dor nasceu a poesia, que transformou em gesto de solidariedade. Foi também voluntária da Cruz Vermelha, esteve ligada ao Centro de Solidariedade de Marvila, deu catequese durante duas décadas e foi apontada como a voluntária mais antiga da Liga Portuguesa Contra o Cancro de Santarém. Nos tempos livres costurava à mão próteses em algodão para mulheres mastectomizadas, um trabalho silencioso, íntimo e profundamente humano. Fundou ainda o primeiro grupo de dadores de sangue feminino.

Em 2004, lançou em Santarém o livro “Luz do Poente”, com chancela de O MIRANTE, numa sessão que encheu o auditório da Casa do Brasil. Joaquim Veríssimo Serrão apresentou a obra e elogiou a autora, dizendo que um poeta nunca está no poente e que aquele livro bem poderia chamar-se “Luz do Nascente”.