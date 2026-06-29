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Sociedade | 29-06-2026 17:22

Repetição de concurso público atrasa remoção de viaturas abandonadas em Almeirim

Repetição de concurso público atrasa remoção de viaturas abandonadas em Almeirim
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A recolha de viaturas abandonadas na via pública em Almeirim está atrasada porque a câmara foi obrigada a lançar um novo concurso público para escolha da empresa, devido ao facto de os concorrentes terem sido excluidos

O concurso público lançado pela Câmara de Almeirim para a recolha, transporte e encaminhamento de sucata ferrosa e não ferrosa ficou sem adjudicação, depois de todas as propostas apresentadas terem sido excluídas por não cumprirem os requisitos mínimos definidos no procedimento. A situação atrasou a remoção de viaturas abandonadas na via pública, confirmou a O MIRANTE o vice‑presidente da autarquia, Filipe Torres.

O procedimento, recebeu propostas de duas empresas, mas ambas foram consideradas não conformes: uma por não respeitar os valores mínimos fixados nas peças do concurso e outra por estar incompleta. O júri concluiu que nenhuma podia ser admitida, o que leva a que o município tenha de lançar um novo procedimento para garantir o serviço. A autarquia espera agora que o novo concurso permita estabilizar o serviço e evitar novos atrasos.

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