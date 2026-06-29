Torres Novas abre concurso de 4,2 ME para recolha de lixo e limpeza urbana

A Câmara de Torres Novas vai lançar um concurso público internacional para a contratação dos serviços de recolha e transporte de resíduos urbanos e limpeza urbana no concelho, pelo período de três anos, no valor de 4,2 milhões de euros. A decisão foi tomada na reunião camarária privada de 22 de Julho, tendo em conta que o actual contrato, com a empresa Suma, termina em Janeiro de 2027 e a empresa adjudicatária informou que não irá exercer a opção de prorrogação prevista.

O novo contrato, refere o município presidido por José Trincão Marques (PS), pretende garantir a continuidade dos serviços de recolha de resíduos e limpeza urbana, assegurando as condições de higiene, salubridade pública e qualidade do espaço urbano no concelho.

Numa das últimas assembleias municipais a recolha do lixo em Torres Novas foi alvo de críticas, com a CDU a defender que se a recolha fosse assegurada directamente pelo município, com trabalhadores municipais, muitas das situações que têm afectado a limpeza urbana poderiam ser evitadas. O presidente daquela autarquia reconheceu que existem problemas na recolha de lixo e na limpeza urbana e admitiu necessidade de reforçar a fiscalização e o acompanhamento das ocorrências. Na altura fez menção ao procedimento concursal agora aprovado pelo executivo, dizendo que tem como objectivo de melhorar a prestação do serviço.