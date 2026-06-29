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Sociedade | 29-06-2026 11:35

Torres Novas responsável por elaborar projecto para consolidar muro do tribunal que ruiu

Torres Novas responsável por elaborar projecto para consolidar muro do tribunal que ruiu
foto Município de Torres Novas
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Município fica responsável pela elaboração do projecto de reabilitação e consolidação do muro de suporte que ruiu em Fevereiro na sequência de chuva intensa. Investimento ronda os 60 mil euros, reembolsáveis pelo Ministério da Justiça.

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou, em reunião de 22 de Junho, a celebração de um contrato interadministrativo que permitirá ao município elaborar o projecto de reabilitação e consolidação dos muros de suporte da encosta adjacente ao estacionamento do Palácio da Justiça.
Ao abrigo do acordo celebrado com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), a autarquia ficará responsável pela elaboração e revisão do projecto técnico da intervenção, suportando inicialmente os respetivos encargos. O investimento será posteriormente reembolsado pelo IGFEJ até ao montante máximo de 59.974 euros (mais IVA).
A derrocada do talude e muro de suporte nas traseiras do Tribunal de Torres Novas, recorde-se, ocorreu na madrugada de 7 de Fevereiro, após chuvas intensas. A situação exigiu a evacuação de três habitações contíguas e do edifício judicial. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) confirmou a instabilidade da estrutura, apontando a falta de reforço e drenagem no talude construído nos anos 70.
A formalização do contrato depende agora da aprovação da assembleia municipal. Posteriormente será formalizado novo contrato interadministrativo com os mesmos pressupostos de financiamento para a execução da obra.

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