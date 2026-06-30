Benavente aproveita pausa escolar para reparar estragos das tempestades

A Câmara de Benavente está a preparar e a executar reparações em escolas, pavilhões gimnodesportivos, estradas e outros equipamentos afectados pelo comboio de tempestades que atingiu o concelho no início do ano, aproveitando a interrupção lectiva de Verão para intervir sobretudo nas coberturas dos edifícios escolares.

A presidente da autarquia, Sónia Ferreira (PSD), explicou que o município recebeu um adiantamento de cerca de 528 mil euros para reparar danos causados pelas intempéries, verba proveniente do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR) e do Orçamento do Estado, destinada a escolas e infraestruturas identificadas pelo município junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a autarca, já estava a ser feito o levantamento das coberturas de escolas e pavilhões gimnodesportivos que terão de ser substituídas ou reparadas, havendo intervenções que só podem avançar quando crianças e jovens deixarem de utilizar esses espaços. “É no Verão que se prepara o Inverno”, afirmou Sónia Ferreira, sublinhando a necessidade de aproveitar a “janela de oportunidade” das férias escolares.

As reparações vão incidir nas escolas sob alçada do município, incluindo estabelecimentos de ensino pré-primário, e em equipamentos onde as infiltrações se agravaram com as tempestades. A presidente da câmara referiu que alguns pavilhões gimnodesportivos chegaram a estar encerrados por já não reunirem condições, situação que se agravou com a chuva no interior dos edifícios.

Sónia Ferreira adiantou ainda que será elaborado um relatório com os valores utilizados, quer na área da protecção civil, quer noutras reparações que se tornaram necessárias. A autarca não quantificou a despesa já efectuada, mas afirmou que, nas semanas que se seguiram às tempestades, o município aplicou “um valor bastante avultado” na recuperação de estradas, arruamentos e vias que ficaram intransitáveis. Além das verbas para escolas e infraestruturas municipais, Benavente recebeu um financiamento de 400 mil euros da Agência Portuguesa do Ambiente, destinado a intervenções em zonas ribeirinhas, linhas de água e áreas afectadas no concelho pelas cheias registadas em Janeiro e Fevereiro.

A autarca confirmou também que a câmara já tem vários orçamentos para aquisição de geradores, cujo preço tem vindo a descer, prevendo que os equipamentos sejam entregues em Setembro. No início de Junho arrancaram ainda empreitadas de requalificação de estradas municipais, que começaram em Samora Correia e deverão passar também por Benavente.

Festival do Arroz Carolino regressa para o ano com novo nome

Recorde-se que o Festival do Arroz Carolino, que se realiza anualmente em Maio, não teve lugar este ano uma vez que a Câmara de Benavente decidiu canalizar as verbas do evento para áreas consideradas prioritárias, como o reforço da protecção civil, a aquisição de geradores para as juntas de freguesia e serviços municipais, a habitação e a reabilitação de edifícios afectados pelas intempéries.

O novo executivo já garantiu que o festival vai regressar em 2027 com novo nome, nomeadamente o festival Lezíria Fest, designação que tem sido veiculada nos bastidores de forma não oficial e um conceito reformulado que não se centrará apenas na promoção do arroz carolino.