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Sociedade | 30-06-2026 10:00

Bombeiros Torrejanos com apoio de 31 mil euros para refeições durante período de incêndios

Bombeiros Torrejanos com apoio de 31 mil euros para refeições durante período de incêndios
foto ilustrativa - foto dr
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Operacionais afectos ao dispositivo de prevenção e combate aos incêndios rurais beneficiam de apoio para refeições.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos vai receber um apoio da Câmara de Torres Novas, no valor de 31 mil euros, destinado a suportar os custos com refeições no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2026. A proposta foi aprovada na reunião camarária de 22 de Junho.
O apoio solicitado destina-se a assegurar a alimentação dos operacionais envolvidos no dispositivo durante o período de vigência do DECIR e corresponde às necessidades previstas para o funcionamento normal do dispositivo de prevenção e combate aos incêndios rurais durante a época de maior risco.

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