Centro Interativo das Tropas Paraquedistas vai nascer na Barquinha

A assinatura da adenda ao protocolo para a criação do Centro Interativo das Tropas Paraquedistas, em Vila Nova da Barquinha, representa um passo decisivo para a concretização de um projecto que pretende preservar e divulgar a história militar portuguesa. No final da sessão, no dia 18 de Junho, o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão, destacou a importância desta iniciativa, considerando-a um modelo de sucesso que está a inspirar outros municípios do país. O general explicou que o projecto de Vila Nova da Barquinha foi pioneiro e serviu de exemplo para outras autarquias que têm manifestado interesse em criar espaços semelhantes.

Segundo revelou, já existem protocolos assinados ou em preparação com municípios como Viseu, Tomar, Caldas da Rainha, Bragança e Chaves. “O objectivo é que os portugueses conheçam melhor a sua história. A história militar faz parte da identidade nacional e muitas vezes as pessoas desconhecem a riqueza histórica existente nos seus próprios concelhos”, afirmou.

Sobre o avanço do Centro Interativo das Tropas Paraquedistas, o Chefe do Estado-Maior do Exército considerou que este é “um momento importante”, por representar o arranque decisivo da obra. A inauguração formal poderá acontecer a 23 de Maio de 2027, data que coincide com o Dia dos Paraquedistas.

A nova vida da base aérea de Tancos

O Chefe do Estado-Maior do Exército explicou ainda que a estratégia passa por transferir colecções que anteriormente se encontravam dentro de unidades militares para espaços públicos e acessíveis, permitindo uma maior proximidade entre os cidadãos e o património histórico-militar. Além da valorização da memória colectiva, o general Eduardo Mendes Ferrão sublinhou que a região continua a ter um papel relevante para o futuro do Exército, anunciando o regresso da actividade à base aérea de Tancos, com a chegada do primeiro helicóptero prevista para Outubro.

“Já há muita obra feita no aeródromo para receber novamente os helicópteros. Em Julho começaremos também a formação dos nossos pilotos em Tancos”, adiantou, apontando para uma nova dinâmica com impacto não só local, mas também regional.

Essencial nova ponte sobre o Tejo

Questionado sobre as acessibilidades na região, o general voltou a defender a construção de uma nova ponte sobre o Tejo, considerando-a essencial para a mobilidade de tropas e equipamentos militares. Segundo explicou, a localização estratégica de Tancos, associada à ferrovia, autoestradas e futuras infraestruturas, poderá reforçar a capacidade de resposta do Exército e a recepção de contingentes internacionais. “O local onde vamos receber forças estrangeiras é exactamente aqui. Com a infraestrutura aeroportuária que está a ser recuperada, Tancos torna-se um ponto de entrada aeronáutico de grande relevância estratégica para o país”, referiu.

A cerimónia contou com a presença do Chefe do Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão, com o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Manuel Mourato, com o presidente da União Portuguesa de Paraquedistas, general Hilário Peixeiro, e com o presidente do Pára-clube Boinas Verdes, general Carlos Jerónimo.