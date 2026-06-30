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Sociedade | 30-06-2026 11:55

Colisão faz um ferido no IC2 em Alcoentre

Colisão faz um ferido no IC2 em Alcoentre
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Um ferido é o resultado de uma colisão entre um veículo ligeiro e um camião ocorrida na manhã desta terça-feira, 30 de Junho.

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado, na manhã desta terça-feira, 30 de Junho, o IC2, em Alcoentre, concelho de Azambuja, provocou um ferido, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil

De acordo com a mesma fonte a vítima, que sofreu ferimentos considerados leves, foi transportada ao Hospital de Vila Franca de Xira após avaliação da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira. No local, além desta, estiveram os Bombeiros de Alcoentre e a Guarda Nacional Republicana. A circulação ao trânsito esteve cortada durante alguns minutos, tendo depois retomado de forma alternada.

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