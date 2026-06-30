Detido em Almeirim por abuso sexual das duas enteadas menores

Um homem de 31 anos foi detido em Almeirim, por “fortes indícios” de abuso sexual das enteadas, de 9 e 10 anos de idade, informou em comunicado a Polícia Judiciária (PJ). O suspeito foi surpreendido pela companheira, de 25 anos, na madrugada de domingo, “em circunstâncias indiciadoras de abusar sexualmente das suas filhas”, relata a PJ, realçando que deteve o homem, na residência familiar, “em menos de 24 horas”.

De acordo com a PJ, a mulher conseguiu intervir “de modo que as crianças conseguissem fugir e pedir socorro” e a Guarda Nacional Republicana (GNR) foi chamada ao local. Os militares activaram posteriormente a PJ, por ter competência exclusiva na investigação de crimes de abuso sexual de crianças.

A PJ indica ainda que existem “sólidos elementos probatórios” da prática de abuso sexual de crianças agravado. Além disso, o suspeito é acusado de coacção agravada, em contexto de violência doméstica, já que, desde 2023, vem sujeitando a companheira e as suas filhas “a agressões físicas, psíquicas e, no caso da mulher, a ofensas sexuais”.

A Secção de Investigação dos Crimes Sexuais da PJ desencadeou “os procedimentos urgentes tendo em vista assegurar o bom acompanhamento das vítimas”, lê-se na nota. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito às medidas de coacção de termo de identidade e residência e obrigação de abandono da residência, acrescenta a PJ.