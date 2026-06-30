Detido em Marinhais por furto de trotinete

A GNR deteve um homem de 35 anos por furto de veículo, no concelho de Salvaterra de Magos.

Na sequência da denúncia do furto de uma trotinete eléctrica junto de um estabelecimento comercial, na localidade de Marinhais, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e, após diligências policiais, localizaram e identificaram o suspeito a circular na trotinete furtada.

O veículo foi recuperado e, posteriormente, entregue ao seu legítimo proprietário, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.

