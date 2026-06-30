João Leite anuncia que localização do centro intermodal de Santarém está validada pela IP

O empreendimento está previsto para uma zona próxima do Retail Park da cidade e, segundo o autarca, vai integrar três grandes vertentes de mobilidade: a ferroviária, a rodoviária e o primeiro vertiporto do país, destinado à descolagem e aterragem de aeronaves de mobilidade vertical.

Centro intermodal esteve na agenda da reunião de João Leite com a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, e a presidente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida. FOTO – Facebook João Teixeira Leite

A localização do futuro centro intermodal de Santarém foi validada pela empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP), revelou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), nas redes sociais. O empreendimento está previsto para uma zona próxima do Retail Park da cidade e, segundo o autarca, vai incorporar três grandes vertentes de mobilidade: a ferroviária, a rodoviária (autocarros) e, de forma pioneira em Portugal, o primeiro vertiporto do país - infraestrutura destinada à descolagem e aterragem de aeronaves de mobilidade vertical.

“A IP já validou o lugar proposto pela autarquia, tendo ao todo analisado 3 possibilidades de localização, segue-se fase de estudos e posteriormente projetos”, partilhou o autarca. O projecto é o principal destaque dos avanços registados na execução do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), indicou João Leite, na sequência de uma reunião com a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, e a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida.

Segundo um comunicado publicado nas redes sociais, o presidente de câmara afirma que o novo intermodal tem vindo a ser desenvolvido “ao longo dos últimos meses” em articulação com o Governo e a IP, sendo considerado um projecto “transformador” para Santarém e para a região.

A autarquia sustenta que a importância do projeto é reforçada pelo aumento da utilização de transportes públicos, referindo dados partilhados pelo Governo que colocam Santarém como o quinto concelho do país com mais utilizadores do Passe Verde.

Ligação entre o Miradouro da Rafoa e São Domingos é prioridade

Além do intermodal, na reunião foi feito um ponto de situação da execução do PMUS, com particular foco "na captação de financiamento para concretizar medidas estratégicas, nomeadamente a melhoria das ligações entre o planalto e as zonas baixas da cidade". Entre estas, destaca-se a ligação entre São Domingos e o Miradouro da Rafoa, que passou a ser considerada "de prioridade 1". O responsável anunciou ainda que deverá apresentar em breve, publicamente, o ponto de situação detalhado dos trabalhos desenvolvidos e o cronograma previsto para a concretização do projecto.

O Plano de Mobilidade Urbana de Santarém foi apresentado publicamente no dia 24 de Janeiro de 2025, no salão nobre da câmara municipal. O documento pretende transformar Santarém numa cidade mais amiga dos peões e desincentivar o uso do automóvel para pequenas deslocações urbanas. Entre as medidas preconizadas, estavam também a construção de um funicular entre o bairro de São Bento e a estação ferroviária na Ribeira de Santarém (entretanto descartado), a ampliação da área pedonal no centro histórico, mais ciclovias e requalificação da espinha dorsal do planalto, entre o Sacapeito e São Bento.



