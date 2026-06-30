Motorista apanhado em Azambuja a conduzir com cartão de outro condutor no tacógrafo

GNR deteve um homem, em Vila Nova da Rainha, por suspeitas de falsificação de notação técnica e falsidade informática. Condutor terá usado o cartão de outro motorista para esconder excesso de horas ao volante.

Um motorista de 46 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na Estrada Nacional 3, em Vila Nova da Rainha, concelho de Azambuja, depois de ter sido apanhado a utilizar de forma fraudulenta o cartão tacográfico de outro condutor. A situação foi detectada no dia 28 de Junho, durante uma operação de fiscalização rodoviária levada a cabo pela Unidade Nacional de Trânsito e pelo Destacamento de Trânsito do Carregado.

Segundo a GNR, o homem conduzia um veículo pesado de mercadorias quando foi mandado parar pelos militares. Durante a análise ao tacógrafo, equipamento que regista os tempos de condução, pausas e repouso dos motoristas, os militares detectaram que estava a ser usado um cartão pertencente a outro motorista da mesma entidade patronal. O objectivo, segundo a GNR, seria falsear os registos legais e esconder que o condutor já tinha ultrapassado os limites de condução permitidos.

A análise técnica aos dados digitais do aparelho permitiu apurar que, depois de exceder os tempos legais ao volante, o motorista terá introduzido o cartão de outro condutor, criando registos electrónicos que não correspondiam à actividade real. Na prática, os dados davam a aparência de que outro motorista estava ao serviço, permitindo ocultar eventuais infracções às normas europeias sobre tempos de condução, pausas e descanso obrigatório.

O homem foi detido em flagrante delito por suspeitas da prática dos crimes de falsificação de notação técnica e falsidade informática. O cartão tacográfico usado de forma fraudulenta foi apreendido e a GNR recolheu também prova digital. O detido foi constituído arguido e ficou de ser presente no Tribunal Judicial de Alenquer.