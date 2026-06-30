Nove médicos de família chegam à ULS Lezíria mas Santarém continua com 10 mil utentes sem resposta

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria integrou nove novos médicos de família nos cuidados de saúde primários, um reforço considerado significativo para uma região onde milhares de utentes continuam sem médico atribuído. Os novos profissionais vão permitir dar resposta a cerca de 14 mil utentes da área de influência da instituição, que abrange uma população de aproximadamente 205 mil pessoas.

Os médicos foram apresentados numa sessão de acolhimento realizada no Hospital Distrital de Santarém e distribuídos por várias unidades do território, nomeadamente a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Santarém, a Unidade de Saúde Familiar Vale Sorraia, a USF Chamusca, a USF CampuSaúde e a UCSP de Rio Maior.

O presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, afirma que esta entrada representa “um aumento muito significativo da capacidade assistencial” e permite alargar a cobertura nos cuidados de saúde primários. O responsável sublinha, no entanto, que o problema está longe de estar resolvido. Só na cidade de Santarém existem actualmente cerca de 10 mil utentes sem médico de família.

Para tentar responder a essa lacuna, está em preparação a criação de uma nova Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados em Santarém, em articulação com o município. A nova estrutura deverá integrar médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, reforçando uma resposta que há muito é reclamada pela população.

Além dos nove médicos de família, a sessão de acolhimento serviu também para integrar outros profissionais, incluindo um médico na Unidade de Saúde Pública e duas médicas especialistas nas áreas hospitalares de oncologia médica e pneumologia.

A ULS Lezíria adianta que estão em curso concursos para reforçar várias especialidades clínicas, sendo estas as primeiras admissões concluídas no âmbito desse processo. A instituição defende que o reforço das equipas faz parte de uma estratégia para garantir cuidados mais próximos, acessíveis e diferenciados. A realidade no terreno mostra, contudo, que a região continua a precisar de mais profissionais para responder às necessidades da população.