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Sociedade | 30-06-2026 18:00

Póvoa de Santa Iria recebe nova colheita de sangue

sangue doacao
foto ilustrativa
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As reservas de sangue enfrentam habitualmente maior pressão durante o Verão. Para ajudar a responder às necessidades dos hospitais, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove uma nova colheita no sábado.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove no próximo sábado, 4 de Julho, mais uma sessão regular de colheita de sangue, realizada em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).
A recolha terá lugar na sede da associação, na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria, entre as 15h00 e as 19h30.
Embora integrada no calendário habitual de colheitas da associação, a iniciativa assume particular relevância nesta época do ano. Com a chegada do Verão e do período de férias, verifica-se tradicionalmente uma diminuição do número de dádivas a nível nacional, devido às deslocações e ausências de muitos dadores. A associação apela, por isso, à presença dos dadores habituais e de todos os que possam contribuir para esta causa solidária, lembrando que uma única dádiva pode ajudar a salvar várias vidas.

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