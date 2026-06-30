Prisão preventiva para suspeito de agredir a mulher desde 2011 em Santarém

Um homem suspeito de agredir a mulher de forma continuada desde 2011 ficou em prisão preventiva, depois de ter sido detido pela PSP de Santarém por violência doméstica e por agressão a agente policial. A medida de coacção mais gravosa foi aplicada pelo tribunal após primeiro interrogatório judicial, na sequência de requerimento do Ministério Público. Segundo informação divulgada pela Procuradoria-Geral de Évora, o arguido mantinha há vários anos um comportamento violento sobre a vítima, sua mulher, marcado por agressões verbais e físicas. O caso mais recente ocorreu a 23 de Junho, numa rua de Santarém, onde o homem terá agarrado a mulher e desferido vários murros na cara, provocando a sua queda.

Depois da agressão, o suspeito terá voltado a agarrar a vítima e obrigado a mulher a entrar num automóvel. A vítima conseguiu fugir, mas foi perseguida pelo agressor, que a alcançou e voltou a agredir. No dia seguinte, quando foi abordado por agentes da PSP, o arguido reagiu com violência, agredindo um polícia e tentando retirar-lhe a arma de serviço. O caso está a ser investigado pela 1.ª Secção do Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca de Santarém, com a coadjuvação da PSP. O tribunal considerou estarem reunidos os pressupostos para aplicar a prisão preventiva, medida reservada para situações de maior gravidade e risco.