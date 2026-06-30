uma parceria com o Jornal Expresso
30/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 30-06-2026 07:00

Torres Novas avança com projecto para aumentar oferta de habitação

habitacao casa apartamento chaves ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Intervenção, que vai resultar de um investimento de dois milhões de euros, integra a estratégia municipal de reforço da oferta habitacional.

Foi aprovada, pelo executivo da Câmara de Torres Novas, a abertura do procedimento de contratação para elaboração de projecto e construção de um edifício de habitação multifamiliar na Rua Miguel Bombarda, num investimento estimado em cerca de dois milhões de euros.
A intervenção integra a estratégia municipal de reforço da oferta habitacional e de valorização urbana daquela zona da cidade.
A falta de habitação social em Torres Novas foi recentemente assumida pela vice-presidente do município como um “problema sério”, numa altura em que continuam a chegar aos serviços de acção social, situações de famílias em risco de ficar sem casa. É, por isso, vincou, objectivo da autarquia aumentar a oferta habitacional.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região