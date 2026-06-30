Sociedade | 30-06-2026 07:00
Torres Novas avança com projecto para aumentar oferta de habitação
foto ilustrativa
Intervenção, que vai resultar de um investimento de dois milhões de euros, integra a estratégia municipal de reforço da oferta habitacional.
Foi aprovada, pelo executivo da Câmara de Torres Novas, a abertura do procedimento de contratação para elaboração de projecto e construção de um edifício de habitação multifamiliar na Rua Miguel Bombarda, num investimento estimado em cerca de dois milhões de euros.
A intervenção integra a estratégia municipal de reforço da oferta habitacional e de valorização urbana daquela zona da cidade.
A falta de habitação social em Torres Novas foi recentemente assumida pela vice-presidente do município como um “problema sério”, numa altura em que continuam a chegar aos serviços de acção social, situações de famílias em risco de ficar sem casa. É, por isso, vincou, objectivo da autarquia aumentar a oferta habitacional.
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