Torres Novas avança com projecto para aumentar oferta de habitação

Intervenção, que vai resultar de um investimento de dois milhões de euros, integra a estratégia municipal de reforço da oferta habitacional.

Foi aprovada, pelo executivo da Câmara de Torres Novas, a abertura do procedimento de contratação para elaboração de projecto e construção de um edifício de habitação multifamiliar na Rua Miguel Bombarda, num investimento estimado em cerca de dois milhões de euros.

A intervenção integra a estratégia municipal de reforço da oferta habitacional e de valorização urbana daquela zona da cidade.

A falta de habitação social em Torres Novas foi recentemente assumida pela vice-presidente do município como um “problema sério”, numa altura em que continuam a chegar aos serviços de acção social, situações de famílias em risco de ficar sem casa. É, por isso, vincou, objectivo da autarquia aumentar a oferta habitacional.