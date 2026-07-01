Apoio às obras na casa mortuária de Casais da Charneca

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio no valor de 3.000 euros à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Alcanede, destinado à comparticipação das despesas relativas às obras de ampliação e melhoria da casa mortuária de Casais da Charneca.

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um apoio financeiro no valor de 3.000 euros à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Alcanede, Capela de Casais da Charneca, destinado à comparticipação das despesas inerentes às obras de ampliação e melhoria da casa mortuária de Casais da Charneca. A intervenção teve como objectivo melhorar as condições de acolhimento do espaço, face à reduzida dimensão das instalações existentes, permitindo criar melhores condições de conforto, funcionalidade e dignidade no contexto de velório.