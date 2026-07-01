Apoio municipal de 18 mil euros ao FITAIJ em Santarém

A 21ª edição do Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude – FITAIJ vai decorrer no concelho de Santarém de 30 de Setembro a 4 de Outubro 2026, e conta mais uma vez com apoio extraordinário por parte do município.

A 21ª edição do Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude – FITAIJ vai decorrer no concelho de Santarém de 30 de Setembro a 4 de Outubro 2026, e conta mais uma vez com apoio extraordinário por parte do município, desta vez no montante de 18.000€.

Com organização do FITIJ – Associação Cultural, o festival conta com espectáculos diversificados, acções de formação, animações de rua, exposições e outras actividades, quer em salas de espectáculos, quer na rua e em espaços não convencionais. Segundo se informa na documentação de suporte disponibilizada à vereação, este ano a organização deparou-se com dificuldades acrescidas relativamente às tarefas de produção e agenciamento do que em anteriores edições, pois os custos dos cachês e dos transportes do estrangeiro tiveram uma subida acentuada, sem paralelo com os anos antes e pós pandemia.

Apesar dessas contrariedades, o festival quer manter a qualidade dos anos anteriores. Na edição de 2026, o FATAIJ tem prevista a participação de companhias artísticas oriundas de cinco países: Áustria, Brasil, Espanha, França, México e Portugal.

