Assembleia aprova votos de louvor a atletas e clubes da Golegã

A Assembleia Municipal da Golegã aprovou vários votos de louvor dirigidos a atletas e clubes do concelho pelos títulos e resultados alcançados durante a presente época desportiva. Foram distinguidos diversos atletas da secção de atletismo da Casa do Benfica da Golegã, bem como a equipa sénior de futsal, vencedora do campeonato, taça e supertaça distrital e promovida ao Campeonato Nacional.



Os eleitos aprovaram igualmente votos de louvor para a equipa feminina de voleibol da Casa do Benfica, vice-campeã regional, para o canoísta Henrique Vicente, pelo pódio alcançado no Campeonato Nacional de Pista, e para a equipa feminina de futsal do Azinhaga Atlético Clube pela conquista do Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo.