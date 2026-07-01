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Sociedade | 01-07-2026 18:00

Assembleia aprova votos de louvor a atletas e clubes da Golegã

Assembleia aprova votos de louvor a atletas e clubes da Golegã
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Casa do Benfica, Azinhaga Atlético Clube e canoísta Henrique Vicente distinguidos pelos resultados desportivos.

A Assembleia Municipal da Golegã aprovou vários votos de louvor dirigidos a atletas e clubes do concelho pelos títulos e resultados alcançados durante a presente época desportiva. Foram distinguidos diversos atletas da secção de atletismo da Casa do Benfica da Golegã, bem como a equipa sénior de futsal, vencedora do campeonato, taça e supertaça distrital e promovida ao Campeonato Nacional.

Os eleitos aprovaram igualmente votos de louvor para a equipa feminina de voleibol da Casa do Benfica, vice-campeã regional, para o canoísta Henrique Vicente, pelo pódio alcançado no Campeonato Nacional de Pista, e para a equipa feminina de futsal do Azinhaga Atlético Clube pela conquista do Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo.

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