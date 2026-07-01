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Sociedade | 01-07-2026 12:07

Autarca não quer atrasos nas obras do Centro de Saúde de Rio Maior

Autarca não quer atrasos nas obras do Centro de Saúde de Rio Maior
FOTO – CM Rio Maior
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O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), efectuou uma visita às obras em curso no Centro de Saúde da cidade e manifestou ao empreiteiro a sua preocupação relativamente ao ritmo de execução dos trabalhos nesta fase da intervenção.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), efectuou uma visita às obras em curso no Centro de Saúde da cidade e manifestou ao empreiteiro a sua preocupação relativamente ao ritmo de execução dos trabalhos nesta fase da intervenção, vincando a importância do cumprimento dos prazos previstos para a conclusão da obra. O autarca fez-se acompanhar por técnicos do município.
Após concurso público, a minuta do contrato da empreitada de remodelação do Centro de Saúde de Rio Maior foi assinada em 29 de Setembro de 2025 entre o município e a empresa construtora. A obra foi adjudicada pelo valor de 4.123.929€, acrescido de IVA, e tem um prazo de execução de 10 meses.
Durante as obras, o Centro de Saúde de Rio Maior tem estado a funcionar provisoriamente no Pavilhão Multiusos de Rio Maior, onde o município organiza anualmente no início de Setembro a FRIMOR - Feira Nacional da Cebola. O município assegurou a criação das condições necessárias para garantir o normal funcionamento dos serviços, proporcionando aos profissionais de saúde e aos utentes um espaço adequado, funcional e devidamente preparado para responder às necessidades da população, garante a autarquia.

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