Candidatura para requalificar escola degradada em Torres Novas foi submetida

Projecto de requalificação da Escola Artur Gonçalves foi submetido a candidatura dias antes de prazo limite. Para já não há garantias de aprovação ou comparticipação financeira de um investimento que poderá ser superior a 16 milhões de euros.

A candidatura para a requalificação da Escola Secundária Artur Gonçalves, em Torres Novas, foi submetida. A novidade foi avançada pelo presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, na última sessão da assembleia municipal, realizada na noite de 30 de Junho, em resposta ao presidente da associação de pais, Nuno Lopes, que voltou a levar ao órgão autárquico a preocupação com o estado daquele estabelecimento de ensino, onde há baldes a reter água e falta de climatização, entre outros problemas.

Nuno Lopes começou por dizer que não iria repetir “todas as lamentações e carências prementes” da escola, mas pediu esclarecimentos directos ao autarca sobre o ponto de situação do processo, nomeadamente qual o projecto que foi submetido e se a candidatura foi submetida dentro do prazo e se já existe alguma classificação ou sinal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional sobre as possibilidades de aprovação. O presidente da associação de pais voltou a deixar uma mensagem de disponibilidade para colaborar no que for necessário, vincando que querem “é que a escola seja remodelada” e garantir que as crianças e jovens têm condições dignas.

José Trincão Marques garantiu que a candidatura foi submetida no dia 28 de Junho, domingo, e não ficou para o último dia do prazo. Segundo o autarca, a entrega ocorreu depois de uma revisão exaustiva ao processo, com o objectivo de reduzir ao mínimo possíveis erros e omissões. O projecto apresentado é o intermédio e o valor do investimento, admitiu, já deverá ultrapassar os 16 milhões de euros.

O presidente do município reconheceu, no entanto, que ainda não há garantias quanto à decisão nem quanto ao nível de comparticipação financeira que a candidatura poderá obter. Assumiu que o montante de apoio poderá condicionar os orçamentos municipais dos próximos anos, mas vincou que a requalificação da Escola Artur Gonçalves é um investimento “fundamental” e a câmara “não vai desistir dele”.

A associação de pais, tal como O MIRANTE noticiou, já tinha alertado para a degradação da escola, apontando problemas como infiltrações de água, baldes a aparar chuva dentro dos edifícios, estores avariados, casas-de-banho em mau estado, salas com pisos e mobiliário danificados e falta de climatização. A escola é frequentada por cerca de 1.100 alunos e a intervenção é considerada urgente pela comunidade educativa.