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Sociedade | 01-07-2026 12:00

Conta Solidária para vítimas da Kristin tem 29 mil euros para apoiar famílias de Ourém

Conta Solidária para vítimas da Kristin tem 29 mil euros para apoiar famílias de Ourém
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Câmara de Ourém ratificou as normas de atribuição dos apoios financiados pelos donativos recolhidos na Conta Solidária criada após a tempestade Kristin. As candidaturas decorrem até 30 de Agosto.

A Câmara Municipal de Ourém ratificou as normas de atribuição dos apoios da Conta Solidária criada para ajudar os munícipes afectados pela tempestade Kristin, que atingiu com violência o concelho no dia 28 de Janeiro. O fundo, criado em Fevereiro como instrumento excepcional e temporário, angariou 29.060,32 euros em donativos, verba que será agora canalizada para responder a situações de emergência social e habitacional provocadas pelo fenómeno meteorológico. O regulamento aprovado pela autarquia define os critérios, procedimentos, execução e controlo dos apoios a conceder, numa tentativa de garantir que o dinheiro doado é aplicado de forma rigorosa, transparente e dirigida às famílias que sofreram prejuízos significativos. A Conta Solidária destina-se, sobretudo, à reparação e reconstrução de edificações e estruturas de habitação própria e permanente, à reparação ou aquisição de electrodomésticos e mobiliário, à contratação de serviços de limpeza e a outras despesas consideradas essenciais, desde que devidamente fundamentadas pelos técnicos municipais da área da Acção Social e Saúde.
Os valores de referência fixados pela autarquia estabelecem um limite de mil euros por agregado familiar para obras de reabilitação em habitação própria e permanente. Para reparação ou aquisição de bens essenciais, como electrodomésticos e mobiliário, o apoio pode chegar aos 800 euros por família. Já para serviços de limpeza, o tecto definido é de 250 euros por agregado. Ainda assim, a câmara admite ultrapassar estes limites em situações excepcionais, desde que devidamente avaliadas e fundamentadas pelos serviços competentes. As candidaturas aos apoios decorrem até 30 de Agosto e serão coordenadas pelo serviço de Acção Social e Saúde do município de Ourém.

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