Conta Solidária para vítimas da Kristin tem 29 mil euros para apoiar famílias de Ourém
Câmara de Ourém ratificou as normas de atribuição dos apoios financiados pelos donativos recolhidos na Conta Solidária criada após a tempestade Kristin. As candidaturas decorrem até 30 de Agosto.
A Câmara Municipal de Ourém ratificou as normas de atribuição dos apoios da Conta Solidária criada para ajudar os munícipes afectados pela tempestade Kristin, que atingiu com violência o concelho no dia 28 de Janeiro. O fundo, criado em Fevereiro como instrumento excepcional e temporário, angariou 29.060,32 euros em donativos, verba que será agora canalizada para responder a situações de emergência social e habitacional provocadas pelo fenómeno meteorológico. O regulamento aprovado pela autarquia define os critérios, procedimentos, execução e controlo dos apoios a conceder, numa tentativa de garantir que o dinheiro doado é aplicado de forma rigorosa, transparente e dirigida às famílias que sofreram prejuízos significativos. A Conta Solidária destina-se, sobretudo, à reparação e reconstrução de edificações e estruturas de habitação própria e permanente, à reparação ou aquisição de electrodomésticos e mobiliário, à contratação de serviços de limpeza e a outras despesas consideradas essenciais, desde que devidamente fundamentadas pelos técnicos municipais da área da Acção Social e Saúde.
Os valores de referência fixados pela autarquia estabelecem um limite de mil euros por agregado familiar para obras de reabilitação em habitação própria e permanente. Para reparação ou aquisição de bens essenciais, como electrodomésticos e mobiliário, o apoio pode chegar aos 800 euros por família. Já para serviços de limpeza, o tecto definido é de 250 euros por agregado. Ainda assim, a câmara admite ultrapassar estes limites em situações excepcionais, desde que devidamente avaliadas e fundamentadas pelos serviços competentes. As candidaturas aos apoios decorrem até 30 de Agosto e serão coordenadas pelo serviço de Acção Social e Saúde do município de Ourém.