Formigais apresenta plano de acção para “Aldeia de Bem-Estar”

O plano de acção da Aldeia de Formigais, integrada no projecto “Formigais – O Compromisso como Aldeia de Bem-Estar”. Foi apresentado na antiga escola da localidade, a 27 de Junho.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, do vereador Rui Vital, também presidente do Conselho de Administração da ADIRN (Associação para o Desenvolvimento integrado do Ribatejo Norte), dos vereadores Purificação Reis e Humberto Antunes, do Coordenador da ADIRN, Jorge Rodrigues e do presidente da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes, bem como dos membros da Comissão de Aldeia e de vários habitantes da comunidade.

Segundo um comunicado de imprensa da ADIRN, o plano de acção assinala uma nova etapa no desenvolvimento da aldeia, reunindo um conjunto de medidas orientadas para a valorização do património, das pessoas e dos recursos naturais, promovendo uma comunidade mais coesa, sustentável e preparada para enfrentar os desafios do futuro, sem perder a identidade, a proximidade e o espírito de entreajuda que a caracterizam.

A sessão ficou igualmente marcada pela assinatura de dois protocolos de colaboração entre o Município de Ourém e a ADIRN. O primeiro, formalizando a cedência das instalações da antiga escola primária àquela associação e o segundo, atribuindo um apoio financeiro municipal até ao montante de 10 mil euros, destinado à concretização das acções previstas.