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Sociedade | 01-07-2026 17:00

Mãe e filhos socorridos na Praia Doce em Salvaterra de Magos

Mãe e filhos socorridos na Praia Doce em Salvaterra de Magos
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Meios dos bombeiros de Salvaterra de Magos foram accionados para situação de afogamento. Operação culminou com duas vítimas transportadas para o Hospital de Santarém.

Dois menores, com cerca de 10 e 12 anos, e uma mulher, com cerca de 40, foram socorridos esta quarta-feira, 1 de Julho, nas águas do rio Tejo, na Praia Doce, entre Salvaterra de Magos e Escaroupim.
Em declarações a O MIRANTE, Fábio Dias, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, confirmou que a mãe e dois filhos, um rapaz e uma menina, foram resgatados e assistidos na Praia Doce.
As três vítimas foram auxiliadas, primeiramente, por populares que as retiraram da água, imobilizando-as na margem do rio. Os bombeiros prestaram o socorro e transportaram um dos menores e a mãe para o Hospital de Santarém. Não correm perigo de vida.
Fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo confirmou que o alerta para a ocorrência foi dado às 15h50 desta quarta-feira.
No teatro de operações encontravam-se 9 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos.

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