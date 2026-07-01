Médica de Benavente detida pela PJ por suspeitas de esquema de falsas reformas
Emuna Mia terá cobrado mil euros por cada atestado de invalidez, num caso que envolve dezenas de processos e que já tinha levado a Carris a apresentar queixa.
A médica Emuna Mia, de Benavente, foi detida esta quarta-feira, 1 de Julho, pela Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação a um alegado esquema de falsas reformas por invalidez, avançou o Correio da Manhã.
Recorde-se que a profissional de saúde é suspeita de cobrar mil euros por cada atestado de invalidez que passava, viabilizando processos de reforma por invalidez a utentes que recorriam aos seus serviços.
A Polícia Judiciária está a realizar buscas em Santo Estevão, onde Emuna Mia manteve durante anos um consultório, e noutras zonas do concelho de Benavente. Até ao momento, não foi possível confirmar se outras pessoas foram detidas para interrogatório judicial.
O caso foi revelado em Abril, quando foi noticiado pela SIC que a médica, a partir do seu consultório, cobraria mil euros por cada atestado de invalidez, permitindo avançar dezenas de processos.
Só na Carris, segundo as informações divulgadas, houve dezenas de trabalhadores que obtiveram a reforma por invalidez após parecer de Emuna Mia, tendo a empresa apresentado queixa contra a médica.
Depois de conhecido o caso, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, afirmou que os factos conhecidos indiciavam “alegadas práticas gravemente lesivas da ética e da deontologia médica”.
Num comunicado enviado às redacções, a Ordem dos Médicos condenou a actuação da profissional de saúde, tal como qualquer “actuação que instrumentalize o acto médico para fins alheios ao interesse dos doentes, ao rigor clínico e ao cumprimento da lei”.