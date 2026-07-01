Médica de Benavente detida pela PJ por suspeitas de esquema de falsas reformas

A médica Emuna Mia, de Benavente, foi detida esta quarta-feira, 1 de Julho, pela Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação a um alegado esquema de falsas reformas por invalidez, avançou o Correio da Manhã.

Recorde-se que a profissional de saúde é suspeita de cobrar mil euros por cada atestado de invalidez que passava, viabilizando processos de reforma por invalidez a utentes que recorriam aos seus serviços.

A Polícia Judiciária está a realizar buscas em Santo Estevão, onde Emuna Mia manteve durante anos um consultório, e noutras zonas do concelho de Benavente. Até ao momento, não foi possível confirmar se outras pessoas foram detidas para interrogatório judicial.

O caso foi revelado em Abril, quando foi noticiado pela SIC que a médica, a partir do seu consultório, cobraria mil euros por cada atestado de invalidez, permitindo avançar dezenas de processos.

Só na Carris, segundo as informações divulgadas, houve dezenas de trabalhadores que obtiveram a reforma por invalidez após parecer de Emuna Mia, tendo a empresa apresentado queixa contra a médica.

Depois de conhecido o caso, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, afirmou que os factos conhecidos indiciavam “alegadas práticas gravemente lesivas da ética e da deontologia médica”.

Num comunicado enviado às redacções, a Ordem dos Médicos condenou a actuação da profissional de saúde, tal como qualquer “actuação que instrumentalize o acto médico para fins alheios ao interesse dos doentes, ao rigor clínico e ao cumprimento da lei”.