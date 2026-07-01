Politécnico de Tomar põe qualidade do ar no centro do debate internacional

Workshop final do projecto europeu Breath IN realiza-se a 16 de Julho, em Tomar, e junta investigadores, especialistas, entidades públicas e comunidade académica para discutir saúde ambiental, sustentabilidade e ambientes de aprendizagem mais saudáveis.

O Instituto Politécnico de Tomar vai acolher, no dia 16 de Julho, o workshop final do projecto europeu Breath IN – Towards a Better and Sustainable Indoor Air Quality Environment, uma iniciativa internacional dedicada à qualidade do ar, à saúde ambiental e à sustentabilidade em espaços de ensino. O encontro decorre durante a manhã, em formato híbrido, presencial e online, no Auditório Dra. Maria do Rosário Mendes Godinho Passos Baeta Neves, no campus do IPT, em Tomar. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória.

O workshop vai reunir investigadores, especialistas, entidades públicas e comunidade académica para apresentar os principais resultados do projecto Breath IN, financiado pelo programa Erasmus+. O estudo tem vindo a analisar a qualidade do ar interior e exterior em instituições de ensino superior, bem como os seus efeitos na saúde, no bem-estar e no desempenho académico. A iniciativa contará com a participação de investigadoras da Universidade de Aveiro e integrará painéis temáticos sobre qualidade do ar interior e exterior, impactos da poluição atmosférica na saúde pública, sustentabilidade ambiental, alterações climáticas e efeitos dos incêndios florestais na qualidade do ar.

Ao longo do projecto foram realizadas campanhas de monitorização ambiental, workshops, seminários, materiais educativos, vídeos, podcasts e publicações científicas, envolvendo instituições de Portugal, Grécia e Chipre. A iniciativa procurou também aproximar a investigação científica da sociedade civil, incluindo escolas, municípios e entidades ligadas à protecção civil e à saúde. O workshop final pretende ser um espaço de debate e partilha de conhecimento sobre os desafios ambientais actuais, promovendo soluções mais sustentáveis e ambientes de aprendizagem mais saudáveis, seguros e resilientes.