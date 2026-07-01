uma parceria com o Jornal Expresso
01/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 01-07-2026 10:00

Rui Brito é o novo presidente do Rotary Clube de Santarém

Rui Brito é o novo presidente do Rotary Clube de Santarém
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Rui Brito é o novo presidente do Rotary Clube de Santarém, sucedendo a Maria João Cardoso.

Rui Brito é o novo presidente do Rotary Clube de Santarém, sucedendo a Maria João Cardoso. O testemunho foi passado numa cerimónia muito concorrida, realizada no dia 26 de Junho, onde se fez também o balanço do trabalho desenvolvido no último ano pela equipa directiva cessante.
O lema do Rotary Clube de Santarém evolui de "Honrar o Passado, Unir no Presente, Construímos um Futuro Próspero" para "Unir o Clube, Inspirar a Comunidade, Causar Impacto!". A nova equipa foi apresentada à comunidade, comprometida a continuar o trabalho realizado e a fortalecer a rede entre clubes rotários também ao nível europeu. Rui Brito reside em Santarém e é director administrativo e financeiro da Companhia das Lezírias.
O Rotaract Club de Santarém, organização rotária vocacionada para a juventude, realizou também a sua tradicional cerimónia de transmissão de tearefas, assinalando o encerramento de um ano rotário e o início de um novo ciclo de liderança. Leonor Lamy sucede a João Estêvão ma presidência.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região