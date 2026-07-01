Rui Brito é o novo presidente do Rotary Clube de Santarém, sucedendo a Maria João Cardoso. O testemunho foi passado numa cerimónia muito concorrida, realizada no dia 26 de Junho, onde se fez também o balanço do trabalho desenvolvido no último ano pela equipa directiva cessante.

O lema do Rotary Clube de Santarém evolui de "Honrar o Passado, Unir no Presente, Construímos um Futuro Próspero" para "Unir o Clube, Inspirar a Comunidade, Causar Impacto!". A nova equipa foi apresentada à comunidade, comprometida a continuar o trabalho realizado e a fortalecer a rede entre clubes rotários também ao nível europeu. Rui Brito reside em Santarém e é director administrativo e financeiro da Companhia das Lezírias.

O Rotaract Club de Santarém, organização rotária vocacionada para a juventude, realizou também a sua tradicional cerimónia de transmissão de tearefas, assinalando o encerramento de um ano rotário e o início de um novo ciclo de liderança. Leonor Lamy sucede a João Estêvão ma presidência.